Ação questiona demora na balsa do litoral norte de SP A demora na fila da balsa para a travessia entre São Sebastião e Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, foi parar na Justiça. A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de São Sebastião protocolou no Fórum da cidade uma ação civil contra a empresa Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), responsável pela passagem dos carros entre os dois municípios. De acordo com o advogado do Procon, Christian Pinto Abendroth, o objetivo é tentar uma liminar para que o tempo máximo de espera na fila não passe os 30 minutos durante os feriados prolongados e temporada de verão, sob pena de aplicação de multa. "Vários usuários estão sendo lesados a partir do momento em que entram na fila até o embarque porque o tempo tem sido, em média, de duas a três horas. Vamos pedir não só reparação por danos morais, mas para que a empresa ofereça um serviço mais eficaz e, conseqüentemente, acabe com esse problema", diz Abendroth. Segundo ele, não houve nenhuma reclamação oficial por escrito, mas por telefone. No feriado entre o Natal e o ano-novo, os agentes de tráfego da Secretaria de Segurança Urbana da prefeitura tiveram de desviar o trânsito para a Vila Amélia, o que gerou insatisfação de moradores. O congestionamento causado, segundo a administração municipal, fez com que o trajeto, normalmente feito em cinco minutos, demorasse até 40, do bairro Topovadouro até o centro. No início de dezembro, a administração pública colocar placas para proibir a formação de fila para a travessia em ruas da cidade alegando o prejuízo ao turismo, ao trânsito e aos moradores. Na semana seguinte, o Ministério Público Estadual (MPE) entendeu a medida como ilegal e pediu a retirada de todas as placas. O Poder Executivo municipal recorreu da decisão. De acordo com a assessoria do Executivo, o município quer que a empresa responsável pela travessia dê uma solução para os motoristas que pagam pelo serviço. A prefeitura alega que a cidade não possui área pública para estacionamento dos carros. Por meio da assessoria, a Dersa informou que aguardará a notificação judicial para se manifestar sobre o assunto.