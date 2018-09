Acaraú e Barbalha-CE têm trânsito mais violento do País Não foi apenas pela quantidade de homicídios que o Nordeste ganhou um perfil mais violento. Segundo o Mapa da Violência/2011, divulgado hoje pelo Instituto Sangari e o Ministério da Justiça, as duas cidades com o trânsito mais violento do país, proporcionalmente, são Acaraú (com 10 mil habitantes) e Barbalha (52 mil habitantes), ambas no litoral do Ceará.