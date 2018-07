Acareação entre primos de Bruno começa 3h atrasada A acareação com dois suspeitos pelo desaparecimento de Eliza Samudio, ex-amante do goleiro Bruno Fernandes de Souza, começou com atraso na tarde desta terça-feira. A ação estava prevista para as 15h, mas teve início só após as 18h, no Departamento de Investigações (DI), em Belo Horizonte. A ação servirá para confrontar os depoimentos de dois primos do goleiro, que já prestaram depoimento durante as investigações. Um deles é o adolescente J., de 17 anos, que chegou ao DI por volta das 17h, e o outro é Sérgio Rosa Sales, de 22 anos.