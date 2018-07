AC/DC leva roqueiros à loucura no Morumbi

Três garotas em trajes sumários tentam tomar a locomotiva a vapor guiada pelo guitarrista Angus Young. Elas parecem oferecer sexo fácil, mas o amarram e deixam a máquina desgovernada. O guitarrista se desamarra e salva sua guitarra. A locomotiva desgovernada invade o Estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo, e, quando finalmente para, o AC/DC já está no palco, tocando os primeiros acordes de Rock"n"roll train.

Trata-se de um filmete. Eram 21h34 e cerca de 70 mil pessoas receberam o grupo australiano na terceira visita ao País. "Nós não falamos brasileiro (sic), mas falamos rock"n"roll", disse o vocalista Brian Johnson. A banda emenda Hell ain''t a bad place to be (1977). Mas é só na terceira música, Back in Black, que o som atinge o limite. Johnson anuncia uma música do disco mais recente, Black Ice. Trata-se de Big Jack.

Johnson está mais roliço, os irmãos Young continuam com a cara de freak. O irmão de Angus, Malcolm, que toca a guitarra base, fica a maior parte do tempo perto da bateria. O público uiva quando anunciam Dirty deeds done dirt cheap e Shot down in Flames, e vai à loucura com Thunderstruck (do álbum The razor"s edge, de 1990).

O AC/DC mostrou que uma guitarra bem tocada pode arrastar um mundo. Angus Young está tocando o fino. O show prosseguiu com os velhos e agradáveis truques: em Hell"s Bells, o vocalista é içado por um sino gigante. A seguir, Angus Young faz um strip-tease de araque e termina de cueca samba canção. O público se comporta no início do show, mas parece beber mais cerveja do que nunca. Há um coro humano descomunal quando o show se aproximou do final, com TNT, de 1975, e Let There Be Rock, um dos hinos da banda, de 1977.

Pouco antes do show, um grupo de cinco garotos tentava resolver como entrar no estádio depois de um deles descobrir que comprou um ingresso falso por R$ 90. De acordo com a Polícia Militar, não foi efetuada prisão de cambista.