Aceita nova ação contra assassino confesso de Glauco Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, conhecido como Cadu e acusado de matar o cartunista Glauco e o filho dele em março deste ano, foi denunciado também por tentar matar um policial federal na fronteira do Brasil com o Paraguai, em abril, quando tentava fugir após os crimes ocorridos em Osasco, na Grande São Paulo. Segundo a Justiça Federal do Paraná, que aceitou a denúncia do Ministério Público (MP) na segunda-feira, Cadu agora responderá a uma ação penal por homicídio qualificado e por resistência.