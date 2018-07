Acer adia tablets Windows RT após entrada da Microsoft no mercado

A quarta maior vendedora de computadores em termos de entregas inicialmente planejava levar às prateleiras tablets operando o Windows RT baseados em chips ARM no início do ano que vem. No entanto, o lançamento do tablet da Microsoft na semana passada e as críticas mistas que recebeu levou a Acer a esperar para ver até pelo menos o segundo trimestre de 2013.

"Originalmente tínhamos um plano bastante agressivo para lançá-lo bem no início do ano que vem, mas por conta do Surface, nosso departamento de pesquisa e desenvolvimento não para, mas estamos muito mais cautelosos", disse o presidente da Acer, Jim Wong, à Reuters nesta terça-feira.

"Originalmente nosso plano era o primeiro trimestre, mas agora não acho que será antes do segundo trimestre", disse Wong durante evento sobre a nova linha de notebooks e tablets da Acer que operam com o Windows 8.

A Acer foi uma das primeiras companhias a criticar a Microsoft por entrar no mercado de hardware e competir com aparelhos de parceiros.

Wong disse que a pesquisa e desenvolvimento para tablets Windows RT ainda está avançando, mas que a companhia tem muitas questões para resolver em relação a manufatura e preços.

(Reportagem de Natalie Huet)