Acer aposta em tablets para sair do vermelho no 1o tri

A quarta maior fabricante mundial de computadores em volume prevê que os embarques de tablets neste trimestre serão 2,9 vezes maiores que os do trimestre passado, enquanto os volumes de venda de computadores de mesa e laptops cairão em 10 a 15 por cento.

Alguns analistas expressaram ceticismo e descartaram uma reversão de resultados antes do terceiro trimestre, porque a empresa não planeja lançar produtos no primeiro semestre.

Vincent Chan, analista da Yuanta Securities, prevê que a empresa sofrerá um pequeno prejuízo líquido no primeiro e no segundo trimestres devido a custos operacionais em alta, queda nos embarques de laptops e um aperto nas margens dos tablets de menor preço.

"Acredito que a Acer contabilizará mais 3,5 bilhões de dólares de Taiwan em perdas de valor patrimonial com a marca Gateway este ano", disse ele, sobre a compra da companhia norte-americana de computadores pela Acer em 2007.

No começo do mês, o presidente da Acer, Jimmy Wong, disse a jornalistas que a companhia planejava elevar seus embarques de tablets em 3,5 vezes este ano, para perto de 10 milhões de unidades, e dobrar seus gastos com marketing, para 1,5 por cento das despesas totais.

Também disse que a companhia faria lançamentos principalmente no segundo semestre.

A Acer teve prejuízo líquido de 3,37 bilhões de dólares de Taiwan (113,28 milhões de dólares) no trimestre passado, ante lucro líquido de 68 milhões de dólares de Taiwan no trimestre anterior e de 100 milhões de dólares de Taiwan no mesmo período do ano anterior.

Dez analistas previram prejuízo líquido de 2,99 bilhões de dólares de Taiwan para a Acer no período, de acordo com pesquisa da Reuters.

A Acer anunciou em janeiro que reconheceria uma perda total de 3,5 bilhões de dólares de Taiwan para queda de valor de marca de suas quatro marcas, que incluem a Gateway, Packard Bell, eMachines e E-Ten.

No ano de 2012, a companhia registrou prejuízo líquido de 2,91 bilhões de dólares de Taiwan, ante um prejuízo líquido de 6,6 bilhões de dólares de Taiwan em 2011.

(Por Clare Jim)