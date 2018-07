Acer cancela lançamento de smartphone com Alibaba na última hora

Acer e a unidade de computação em nuvem do Alibaba planejaram o lançamento do smartphone Acer CloudMobile A800, usando o sistema operacional Aliyun, desenvolvido pelo grupo chinês, nesta quinta-feira em Xangai.

Mas quando jornalistas chegaram ao evento foram impedidos de entrar no local. Um funcionário do Alibaba Cloud Computing informou que o lançamento havia sido cancelado por razões internas.

Mais tarde, o grupo divulgou um comunicado dizendo que a Acer havia enfrentado pressão do Google e desistiu do evento de lançamento.

"Nosso parceiro recebeu uma notificação do Google dizendo que se o lançamento do produto com o sistema Aliyun fosse concluído, a companhia encerraria a cooperação do sistema Android com a Acer, assim como autorizações técnicas relacionadas", informou Alibaba em comunicado.

Um porta-voz do Google em Tóquio e a porta-voz da Acer Elaine Cao se recusaram a comentar o assunto.

(Por Melanie Lee, David Lin e Clare Jim)