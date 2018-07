Acer tem lucro no 3º tri e supera projeções

O lucro líquido alcançou 651 milhões de dólares taiuaneses (21,31 milhões de dólares) no período de julho a setembro, ante mediana de 477,5 milhões de dólares taiuaneses entre estimativas de 13 analistas em pesquisa da Thomson Reuters.

O resultado se compara a um prejuízo de 13,1 bilhões de dólares taiuaneses sofrido no mesmo período no ano anterior, e lucro de 484,7 milhões de dólares taiuaneses no trimestre de abril a junho.

A receita caiu em agosto e setembro ante o ano anterior, porém a um ritmo muito menor que as quedas de dois dígitos vistas em boa parte da primeira metade de 2014.

O mercado de PCs tem passado por fraqueza desde a chegada dos tablets e celulares inteligentes ao mercado. No entanto, o setor tem mostrado sinais de crescimento nos últimos meses, com a líder em chips para PCs Intel projetando uma receita saudável no quarto trimestre graças à forte substituição de máquinas antigas por mais novas nas empresas.