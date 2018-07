Acervo fotográfico da Bloch vai a leilão hoje A imagem de Pelé comemorando o gol na estreia do Brasil na Copa de 70, no México, feita pelo fotógrafo Orlando Abrunhosa, que correu o mundo e virou selo, é um dos itens mais importantes do acervo fotográfico e jornalístico da Bloch Editores que será leiloado hoje no Fórum do Rio. Com mais de 40 milhões de peças, o material está avaliado em R$ 2 milhões. Será vendido para pagar créditos trabalhistas com ex-funcionários da empresa, que faliu em 2000. Segundo a Comissão de Ex-Funcionários da Bloch Editores, 780 dos ex-funcionários já tiveram seus créditos liquidados, 1.500 começaram a receber em agosto e mais de 250 ainda não pegaram seus cheques.