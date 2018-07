Acervo tem 1,1 milhão de fichas do Dops. Até a do papa João Paulo II Entre o material procurado por pesquisadores para consulta no acervo do Arquivo Público do Estado estão as cerca de 1,1 milhão de fichas do Departamento de Ordem Pública e Social (Dops), órgão destinado a controlar e reprimir movimentos contrários ao regime militar - e que fichou até o papa João Paulo II, quando ele esteve no Brasil em 1982 (está lá, sob o nome Segundo, João Paulo, conforme grafaram agentes do Dops). "Atrai pesquisadores e curiosos", conta Carlos Bacellar, coordenador do Arquivo. "Cansei de ver gente vir até aqui para procurar sua própria ficha, para saber o que o regime apontava."