Acessa Escola abre período de inscrições O Programa Acessa Escola, da Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, abriu inscrições para os estudantes que estejam cursando o 1.º ou 2.º ano do ensino médio da rede estadual e que queiram tentar um estágio nas salas de informática do programa. O período de inscrições vai até as 18h do dia 22 de março, pelo site da Fundap: http://estagios.fundap.sp.gov.br.