Acesso à banda larga triplicou nos últimos três anos--Telebrasil Os acessos de banda larga mais do que triplicaram nos últimos três anos, somando 122 milhões de conexões até outubro, uma proporção de 64 acessos a cada grupo de 100 habitantes, segundo levantamento da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), que representa as operadoras do país.