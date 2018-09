Acesso ao Rodoanel na Anhanguera é liberado após 9h A alça de acesso para o Rodoanel Mário Covas pela Rodovia Anhanguera, na altura do km 22, sentido interior, em São Paulo, foi liberado por volta das 13h40 de hoje, após ficar bloqueado por quase nove horas. No local, um caminhão transportando biscoito tombou por volta das 6h30. Ninguém ficou ferido. O óleo do motor do veículo se espalhou pela pista.