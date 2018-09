Acesso da Marginal do Tietê para a Dutra é alterado Os motoristas que utilizam a Rodovia Presidente Dutra devem ficar atentos a partir de hoje à alteração do acesso para a via por meio da Marginal do Tietê. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acesso à pista local da rodovia foi alterado por conta da construção da pista central da Marginal.