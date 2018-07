Acesso da Salim Farah Maluf será bloqueado

A CET informou ainda que fará outras alterações nas vias. A Rua Padre Adelino, entre a Rua Itapé e a Avenida Salim Farah Maluf, neste sentido, passará a ser mão única. Os veículos que vierem da Avenida Salim Farah Maluf, no sentido Marginal Tietê, com destino à Praça Silvio Romero, terão que entrar à direita na Rua Santa Lúcia, à esquerda na Rua Bom Sucesso, e à direita na Rua Padre Adelino, retornando ao caminho original.

Já o Complexo Viário Maria Maluf, no sentido Imigrantes, ficará fechado das 23h30 de hoje às 5 horas de amanhã, e no sentido Anchieta, das 23h30 de terça-feira às 5 horas de quarta-feira, para manutenção dos jatos ventiladores. O Complexo Viário Maria Maluf fica entre as Avenidas dos Bandeirantes e Presidente Tancredo Neves.

Segundo a CET, durante a interdição no sentido Imigrantes o desvio será realizado pelas ruas do Boqueirão, Ribeiro Lacerda e Avenida Professor Abraão de Morais. Durante o bloqueio no sentido Anchieta, haverá um desvio em contra fluxo pelo túnel do sentido Imigrantes. Os veículos do sentido Imigrantes serão desviados pelas Ruas do Boqueirão, Ribeiro Lacerda e Avenida Professor Abraão de Morais.