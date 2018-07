Acesso de aluno de escola pública na USP cresce pouco

"Foi um bom resultado, mas não estou satisfeita. Esperava que (o porcentual) aumentasse", disse a pró-reitora, Telma Zorn. A universidade ofereceu 10.982 vagas no último processo seletivo.

Do total de aprovados, 3% foram beneficiados pelo Programa de Avaliação Seriada da USP (Pasusp). São alunos que cursaram o ensino fundamental e médio em escolas públicas e, por isso, podem obter até 15% de bônus na nota do vestibular. No ano passado, o porcentual foi de 5,1%.