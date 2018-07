Acesso de tosse de motorista causa acidente em estrada alemã

O súbito acesso de tosse de um motorista de caminhão causou um grave acidente em uma estrada no centro da Alemanha, na madrugada desta quarta-feira. Segundo a Polícia Rodoviária alemã, o motorista de 59 anos perdeu o controle de seu veículo e bateu no caminhão que trafegava à sua frente. O acidente envolveu também outros veículos e acabou causando o bloqueio da autoestrada A7 perto da cidade de Fulda, no centro do país. O motorista que causou a batida teve que ser retirado da cabine de seu veículo pelos bombeiros e foi internado em estado grave em um hospital da região. Não houve outras vítimas. Segundo a polícia, o acidente causou danos da ordem de 120 mil euros (cerca de R$ 350 mil). Esta não é a primeira vez que um acesso de tosse causa acidentes na estradas alemãs: só em 2008, a polícia registrou quatro casos semelhantes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.