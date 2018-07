Acesso direto De tão variado, é difícil definir o público do shopping Metrô Santa Cruz. E é o acesso direto ao metrô, um dos pontos altos do local, a causa de tamanho ecletismo - e movimento. Mas apesar de tanto vai e vem, o shopping se mantém limpo e organizado. Na praça de alimentação, mesmo no horário de pico do almoço, não havia sujeira no dia da visita do Divirta-se. Lojas âncora como Casas Bahia, Marisa e Saraiva Mega Store estão entre as 124 lojas distribuídas por cinco pisos. A cada andar, as escadas rolantes ficam em um lado diferente do piso, atrapalhando quem deseja subir muitos níveis. O elevador seria a melhor opção caso não demorasse tanto e estivesse sempre cheio.