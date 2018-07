Acesso do Creative Cloud, da Adobe, é restaurado após interrupção

Usuários podem se inscrever para obter compensação pela interrupção, que durou cerca de 24 horas devido a uma falha do software do banco de dados, disse porta-voz da empresa, Vanessa Rios.

“Nós levamos esse assunto a sério e a compensação será considerada de caso a caso”, completou a porta-voz.

Rios observou que a interrupção não está relacionada com a enorme falha de segurança do ano passado, o que resultou no roubo de dezenas de milhões de endereços de email e senhas de clientes, bem como o código-fonte de alguns dos softwares mais vendidos da companhia.

(Reportagem de Jim Finkle)