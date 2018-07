Acesso para via expressa da Tietê terá presença de PMs Todos os acessos da pista central para a pista expressa da Marginal do Tietê, em São Paulo, contarão com policiais militares e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a partir da próxima segunda-feira, 16, quando começa a proibição da circulação de motocicletas no local. A medida visa diminuir os acidentes e mortes de motociclistas na via.