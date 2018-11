Acessos ao Cristo Redentor voltam a ser fechados Os acessos à estátua do Cristo Redentor, no Rio, voltaram a ser fechados devido à previsão de chuva para a cidade neste sábado. A direção do Parque Nacional da Tijuca, onde fica o Morro do Corcovado, informou que a medida foi tomada por precaução, uma vez que ainda estão em curso as obras nos locais onde foram registrados deslizamentos de terra nos temporais do início do mês.