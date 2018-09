Acessos da Marginal Tietê-SP para ponte são liberados A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) liberou na tarde de hoje os acessos da Marginal Tietê para a Ponte do Piqueri, na zona norte de São Paulo. As alças haviam sido bloqueadas às 10h10 após um carro e uma motocicleta colidirem na ponte, que teve duas das três faixas interditadas no sentido Lapa. Uma pessoa morreu no acidente. A alça do sentido Rodovia Ayrton Senna foi liberada primeiro e, posteriormente, houve a desinterdição do sentido Castello Branco. O fechamento prejudicou o tráfego na Marginal. No fim da manhã, o congestionamento total nos dois sentidos atingiu mais de 17 km na pista expressa e 16 km na local. Por volta das 14h30, a situação havia melhorado. No sentido da Castello, as filas de engarrafamento alcançavam 7,9 km na pista local e 7,5 km na expressa. A pista expressa do sentido contrário acumulava mais 7,5 km de morosidade.