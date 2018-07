Achada moto que PMs teriam usado no crime A Divisão de Homicídios do Rio localizou hoje a moto que teria sido usada pelos policiais militares Daniel Benitez e Sérgio Junior para interceptar a juíza Patrícia Acioli e matá-la com 21 tiros, em 11 de agosto, em Niterói. A moto foi encontrada, após denúncia anônima, perto da casa de um dos policiais acusados pelo crime, em Madureira, zona norte do Rio. Onze policiais, inclusive o ex-comandante do 7.º Batalhão da PM de São Gonçalo tenente-coronel Claudio Oliveira, foram indiciados pelo assassinato.