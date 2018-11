Achada tumba de antigo escriba de faraós

A tumba de um escriba real (foto) foi desenterrada no Egito, o que pode ajudar a iluminar as antigas relações do país com seus vizinhos. A tumba de Ken-Amun, encarregado de supervisionar os registros reais da 19.ª Dinastia (1315-1201 a.C.), foi desenterrada na vila de Tell el-Maskhutam, a 120 quilômetros a leste do Cairo. A tumba é a primeira do Período Ramessida descoberta no Baixo Egito e foi construída com tijolos de lama. Consiste de um aposento retangular com um teto de pedra. /