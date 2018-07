Achadas mais de 3 mil peças em tumba egípcia

Um grupo de arqueólogos espanhóis encontrou mais de 3 mil peças, entre objetos e fragmentos, na primeira campanha de escavação da maior tumba inédita da 18.ª dinastia da antiga cidade de Tebas, em Luxor, no Egito. Múmias, ossos humanos, contas de colar, linho, papiros e estatuetas são alguns dos restos achados pela equipe, dirigida por Francisco Martín Valentín, do Instituto de Estudos do Antigo Egito, que conseguiu permissão para trabalhar nessa tumba no ano passado. "O que encontramos é uma enormidade, uma loucura, e não sabemos o que pode sair dessa tumba", relatou o cientista. Valentín também anunciou que em outubro começa a segunda campanha de escavações, que durará dois meses e meio. A tumba pesquisada pertenceu ao vizir Amen-Hotep Huy e data de 1360 a.C., correspondente ao reinado de Amen-Hotep III. /