Achado corpo da 3ª garota vítima de afogamento em MG O Corpo de Bombeiros encontrou na tarde desta segunda-feira o corpo da terceira irmã vítima de afogamento no Rio Doce, no município de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. O corpo de Daiane de Oliveira, de 13 anos, foi o último a ser retirado da água. No sábado, foram resgatados os corpos de Thaynara Oliveira Reis, de 10, e Daniele Oliveira da Silva, de 12.