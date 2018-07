Achado corpo de 5.º operário desaparecido em acidente O Corpo de Bombeiros encontrou nesta segunda-feira o corpo do quinto trabalhador que estava desaparecido após o acidente na construção de uma ponte do anel viário de Piracicaba (SP), há uma semana. Cinco morreram e outros cinco ficaram feridos após a coluna central de sustentação tombar, derrubando as vigas da obra, onde estavam os funcionários, na água.