Achado corpo de jovem que sumiu em enxurrada no RS Cristiana Reis, desaparecida desde o domingo passado após ser levada por uma enxurrada na região do Vale do Sinos, no Rio Grande do Sul, foi encontrada sem vida no início da tarde de hoje. O corpo estava próximo a uma ponte, a 12 quilômetros do local em que a jovem desapareceu, entre os municípios de Dois Irmãos e Sapiranga (a 52 quilômetros de Porto Alegre).