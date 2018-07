Achado corpo de mais um menino em lagoa de Osasco O Corpo de Bombeiros de Osasco, região metropolitana de São Paulo, encontrou no começo da noite o corpo de mais um menino - o segundo - vítima de afogamento na Lagoa da Cica, no Parque Industrial Anhanguera, em Osasco. Ele tinha 13 anos. Segundo os bombeiros, hoje à tarde cinco crianças teriam sido jogadas na água por um homem ainda não identificado. Três crianças conseguiram sair, mas duas se afogaram. O corpo do outro garoto, de 12 anos, foi retirado da lagoa no fim da tarde.