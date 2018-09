Achado corpo de menino desaparecido em Santos-SP

O adolescente P. H. S. O., de 14 anos, desaparecido no domingo, 23, na Praia do José Menino, em Santos, foi encontrado nesta segunda-feira, 24, de manhã na mesma praia, nas pedras do Emissário Submarino. Ele e mais três crianças, sendo dois deles seus irmãos, se afogaram no domingo, 23, pela manhã. Os jovens estavam em uma excursão de Carapicuíba, na Grande São Paulo. O menino J. M. S. O., de 8 anos, foi socorrido pelo guarda-vidas mas morreu antes de chegar ao Pronto Socorro Central. A menina J. P. S. S., de 8 anos, também foi resgatada e permanece internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Santa Casa de Santos, em estado grave. Irmão de P. e de J., o estudante H., de 11 anos, conseguiu sair sozinho do mar. O corpo de P. foi encontrado pelos bombeiros às 8 horas da manhã, uma hora depois da procura ter recomeçado nesta segunda-feira, 24. No domingo, 23, cinco guarda-vidas trabalharam nas buscas até o anoitecer, com o auxílio de um bote e uma lancha. De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros Carlos Silva, o ônibus da excursão chegou à praia entre às 7h e 7h30 de manhã de domingo e os pais dos meninos pediram que L. H. tomasse conta dos mais novos e não entrasse no mar. No entanto, o jovem desobedeceu à ordem. "O guarda-vidas estava pegando o serviço. Ele entraria às 8h, mas chegou antes e conseguiu retirar os dois de oito anos do mar, o outro afundou", disse o tenente. Segundo Silva, fazia 20 meses que não ocorriam mortes por afogamento em Santos.