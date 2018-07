Achado corpo que pode ser de garoto desaparecido no RJ A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza nesta manhã perícia no corpo de uma criança encontrada morta nas proximidades de um córrego no bairro Recanto, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Em avançado estado de decomposição, o cadáver pode ser do menino Juan de Moraes, de 11 anos, desaparecido desde o dia 20, durante um tiroteio entre a polícia e traficantes na Favela Danon, em Nova Iguaçu.