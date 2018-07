Achado no Tietê corpo arrastado desde o Ipiranga O corpo de Ítalo Cícero Mendonça do Carmo, de 24 anos, foi retirado do Rio Tietê, próximo da Ponte do Piqueri, zona norte, por volta das 15 horas de ontem, pelo Corpo de Bombeiros. Até o começo da noite, a polícia não havia concluído o trabalho de perícia e não confirmava a identidade, mas a família disse já ter feito o reconhecimento. "É o Ítalo. Meu irmão já reconheceu o corpo e está acompanhando o trabalho", afirmou Flávia Alexandre Avelino, de 35 anos, que mora no apartamento ao lado de Ítalo. O rapaz estava desaparecido desde quarta-feira, quando caiu no Córrego do Ipiranga, na Avenida Professor Abraão de Morais, 1.800, zona sul, após tentar socorrer um casal que estava num carro, ilhado pela chuva.