O mais antigo assentamento humano do norte da Europa foi encontrado no leste da Inglaterra e data de mais de 780 mil anos. A descoberta indica que hominídeos habitavam a região cerca de 100 mil anos antes do que se pensava, diz estudo de arqueólogos e paleontólogos. Os especialistas, de museus e universidades do país, analisaram mais de 70 artefatos escavados em Happisburgh.