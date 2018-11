Achado outro bueiro com alto risco de explosão no Rio A Prefeitura do Rio de Janeiro identificou, durante vistoria feita na madrugada de hoje, mais um bueiro com alto risco de explosão na cidade, de acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil. A câmara subterrânea foi identificada na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na zona sul, e já está isolada e sinalizada para reparo imediato.