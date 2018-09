Achado veículo que teria sido usado em explosão de delegacia

Uma caminhonete, que pode ter sido usada na explosão da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu, no interior de São Paulo, foi encontrada na tarde de quarta-feira. Segundo informações da polícia, trabalhadores rurais encontraram o veículo abandonado em um canavial, às margens da Rodovia SP-191, no município de Santa Maria da Serra. O veículo foi roubado em Lençóis Paulista um dia antes do atentado à delegacia. De acordo com investigações, a polícia descobriu que na madrugada de segunda-feira o veículo foi abastecido pelos criminosos em um posto da Rodovia Marechal Rondon, em Areiópolis, a 30 minutos de Botucatu. Além disso, os suspeitos também encheram um galão com 20 litros de gasolina. De acordo com a DIG integravam a quadrilha de 8 a 10 pessoas. A caminhonete foi roubada em Lençóis Paulista por 3 pessoas. Os peritos tentam fazer o retrato falado dos criminosos. A caminhonete estava com o teto e uma das portas amassadas. De acordo com o delegado Sérgio Castanheira, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu, depois do trabalho da perícia, a S-10 será devolvida ao proprietário, que é de em Lençóis Paulista. A Polícia Científica encontrou fragmentos de impressões digitais que poderão ajudar nas investigações. Agora, a polícia tenta encontrar os integrantes da quadrilha. Os bandidos levaram mais de 100 quilos de drogas, além de armas e munição, antes de explodir o prédio da Dise. Atualizado às 20h08 para acréscimo de informações