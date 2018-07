Achados 3 corpos em porta-malas de 2 carros em SP Três corpos, ainda não identificados, foram encontrados na madrugada de hoje no interior do porta-malas de dois veículos abandonados e incendiados no limite entre as zonas norte e leste da cidade. O primeiro corpo, de um homem, foi encontrado no final da noite de ontem numa região de mata no bairro de José Bonifácio. Uma equipe dos bombeiros foi acionada para apagar um incêndio no veículo e acabou localizando o cadáver dentro do porta-malas. O veículo, segundo a polícia, possui queixa de roubo na região do Sapopemba, também na zona leste. Dentro do carro, a perícia encontrou munições. No início desta madrugada, outros dois corpos carbonizados, sendo um do sexo masculino, foram encontrados por outra equipe dos bombeiros em um carro abandonado numa viela da Favela Chácara Bela Vista, no Parque Novo Mundo, ao lado da via de acesso à Rodovia Fernão Dias. Segundo a polícia, o carro possui queixa de roubo, ocorrido na região do Tatuapé, zona leste da capital, e está alienado em sistema de financiamento.