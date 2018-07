Achados chineses seqüestrados com diplomata no RJ A Secretaria de Segurança informou hoje que os chineses Jin Bao Hong, de 39 anos, e You Den Gang, de 46, foram encontrados pela polícia no município de Itaguaí, na Baixada Fluminense, e foram levados para prestar depoimento na Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista (Deat). Os dois foram seqüestrados na manhã de sábado junto com outro chinês e um diplomata vietnamita na Estrada das Paineiras, na zona sul do Rio. Os dois já haviam sido localizados. Levados por bandidos anteontem, o conselheiro da Embaixada do Vietnã no Brasil Vu Thanh Nam e três chineses que trabalham na construção da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA) foram mantidos reféns por 28 horas na Favela Vila Cruzeiro, zona norte do Rio. Eles foram levados durante uma falsa blitz na Estrada da Paineiras, que dá acesso ao Cristo Redentor.