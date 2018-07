Achados corpos de passageiros de ônibus acidentado em SE Foi localizado no fim da manhã desta terça-feira três corpos de passageiros que estavam em um ônibus de turismo que caiu no Rio São Francisco, no município de Propriá, em Sergipe, na tarde da segunda-feira. Segundo os bombeiros, os corpos são de Suelen Caroline dos Santos, de 20 anos, Welisson Lucas dos Santos, de 11 anos, que seria filho de outra passageira que conseguiu escapar, e José Francisco do Santos, sem a idade revelada. Os corpos estavam a uma profundidade de 14 metros e a 20 metros do local onde o ônibus ficou submerso.