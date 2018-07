Achados corpos na Bolívia que podem ser de brasileiros Seis corpos, possivelmente de brasileiros, sendo cinco homens e uma mulher, foram encontrados hoje em uma vala em San Matías, na Bolívia, segundo a Polícia Federal (PF). Uma denúncia feita há cerca de 15 dias em um dos postos policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) em Cáceres, na fronteira com o vizinho sul-americano, dava conta de que um grupo de pelo menos sete brasileiros teriam sido mortos e enterrados em San Matias há cerca de um mês. As vítimas estariam envolvidas com o tráfico de drogas.