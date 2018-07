'ACHAM QUE MEUS SAPATOS SÃO PRADA'

O papa usa Prada. Esse é um dos mitos mais repetidos sobre o pontífice que amanhã deixa seu cargo e será lembrado, entre outros aspectos, pelos sapatos vermelhos que usou em diversas ocasiões importantes. A lenda não se confirma - na realidade, seus sapatos são produzidos à mão por um sapateiro peruano, que mantém uma loja em uma das ruelas que dão acesso ao Vaticano.

Trata-se de Antonio Arellano, de 43 anos, conhecido na Santa Sé como "o sapateiro do papa". Arellano é um ex-imigrante ilegal que desembarcou na Itália em 1990 com a esperança de aprender a fazer sapatos de alta qualidade. Se a vitrine de sua pequena loja na Via del Falco, 50, quase escondida, é marcada por símbolos religiosos, basta abrir a porta, em parte enferrujada, para se deparar com uma trilha sonora bem diferente: salsa latino-americana.

Arellano, no fundo do pequeno espaço que aluga a preço de ouro, interrompe a fabricação de mais um sapato para um cardeal para atender à reportagem do Estado com um sorriso generoso. "Quando cheguei do Peru, nunca achei que um dia estaria fazendo os sapatos do papa", contou.

Bento XVI chamou a atenção internacional quando começou a usar sapatos vermelhos em grandes eventos. O mito de que seus pares eram da famosa marca italiana, símbolo de luxo e status, ganhou força quando o jornal norte-americano Wall Street Journal questionou: "O papa usa Prada?" A lenda ficou. "Mas sou eu mesmo que faço os sapatos. É muito bom ver que o mundo acha que os meus sapatos seriam Prada", diverte-se o sapateiro, que fez seu primeiro par quando tinha apenas 12 anos e aos 14 já fabricava produtos de luxo.

"Comecei a fazer sapatos e arrumar outros que o cardeal Joseph Ratzinger tinha. Ele não morava longe e passava aqui com certa frequência. Quando foi eleito papa, pensei que nunca mais o veria. Mas, para minha surpresa, ele mandou um de seus assistentes vir até minha loja e dizer que gostaria que eu continuasse fazendo os sapatos dele."

Arellano comete algumas indiscrições. "O papa calça 42", indicou, ao lado de um exemplar do sapato que fornece ao pontífice. Sobre o próximo papa, o peruano garante que não tem nenhuma informação confidencial. Mas garante que está preparando modelos de "diferentes tamanhos e cores" para conquistar mais um cliente. "De repente vou calçar ainda um papa brasileiro", brincou. / J.C.