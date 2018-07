''Acho legal vacinar e prevenir'', diz dona de casa Jussara da Rocha guarda junto com os seus documentos mais importantes a carteirinha de vacinação do filho Luiz Fernando, de 6 meses. "Ele tomava vacinas a cada dois meses e agora só quando tiver 1 ano. O pessoal (funcionários do posto de saúde) falou que aí já terá vacina nova", diz a dona de casa de 19 anos, demonstrando conhecimento sobre os novos imunizantes que serão incorporados neste ano ao calendário oficial, contra meningite C e pneumonia. "Acho legal vacinar e prevenir. Antigamente as crianças morriam muito", continua a moradora de uma comunidade pobre da zona norte de São Paulo. "Não tenho medo, meu filho nunca teve reação."