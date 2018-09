‘Acho que a televisão se lembrou de mim’

Não é porque está se divertindo a valer com a impertinente Tia Neném de Insensato Coração que a atriz Ana Lúcia Torre deixa de notar a melancolia da personagem que acaba em graça pelas mãos dos autores Gilberto Braga e Ricardo Linhares. “Ela é de uma solidão profunda”, avalia ela, destaque na novela das 9 como a solteirona que faz leva-e-traz na Família Brandão para conseguir tirar vantagem - embora muitas vezes não leve nenhuma. Uma das atrizes mais respeitadas do teatro e presença capaz de conferir respeitabilidade a qualquer produção na teledramaturgia, ela conta ao Estado por que de dez anos para cá se tornou figura mais frequente nas novelas. “Acho que a TV se lembrou de mim”, diz ela, que foi indicada ao Prêmio Shell do ano passado pela peça Seria Cômico Se Não Fosse Sério e que já está em cartaz de novo, com Quanto Tempo da Vida Eu Levo para Ser Feliz, no CCBB do Rio.

O que está achando da Tia Neném?

Estou adorando. Acho que a Tia Neném é um personagem que quase todos nós conhecemos. Sempre tem alguém na família que gosta de uma fofoquinha, que quer se exibir um pouco, que é meio sozinha e faz o possível para chamar a atenção. Esse é o caso da Tia Neném: a melhor forma de chamar a atenção é estar sempre presente.

Ela é divertida, mas melancólica também, não acha?

Exatamente. O problema dessa melancolia é a solidão. Ela é solteirona, não teve filhos e é professora aposentada, então teve a época de atividade, mas agora até isso acabou. Por isso, tenta chamar a atenção, e às vezes é da pior maneira possível. Mas veja que sempre que as pessoas precisam de alguma ajuda, recorrem a ela. E ela está sempre pronta a ajudar. Você chama, ela faz a malinha e vai. Não acho que ela seja maldosa, porque tem a convicção de que está ajudando a família, sempre.

E por que será que ela continua usando telefone de disco, coitadinha?

Coitadinha, não. Você veja que a casinha dela é toda bem transada - móveis de pés palito, muita toalhinha de crochê. O telefone deve ser vintage (risos). E tem aquela coisa que ela diz, que o dinheiro dela não dá pra nada. Então, nada de trocar antes de quebrar. E se quebrar, ela dará um jeito de ganhar um novo de alguém.

Você tem uma carreira forte na TV, mas é um nome muito associado ao teatro. Por quê?

Não tenho uma carreira grande em televisão, mas tive sorte de fazer novelas e personagens que foram de muito sucesso. A primeira que fiz, por exemplo, foi Dona Xepa (1977). Em 1989, me chamaram para Tieta, e quatro anos depois, diz A Indomada. Só comecei a fazer com mais assiduidade depois de O Cravo e a Rosa (2000). No teatro, a minha carreira é muito consistente desde os anos 70 - foram 35 peças, e eu nunca passei um ano sem pisar num palco. Talvez seja por isso que me liguem sempre a teatro.

E o que aconteceu de dez anos para cá, que a trouxe mais à TV?

Não sei, acho que a televisão se lembrou de mim (risos).

Você, que foi presa pela ditadura nos anos 70 por fazer teatro, acha que está mais fácil exercer a profissão mesmo na “era das celebridades”?

Essa coisa de celebridade é um pouco distante pra mim. Sem nenhuma crítica, veja bem, acho que você pode optar por ser celebridade ou por ser ator. Mas eu tenho uma formação de anos atrás, de muito estudo e de colher experiências com o trabalho e com a vida para montar personagens, e dar formas diferentes a eles, sem se repetir. Hoje se fala que é preciso estar na mídia para ter trabalho. Mas eu sou sempre chamada para trabalhos e não é sempre que estou na mídia! Acho que hoje as coisas tomaram um outro rumo, talvez eu esteja com uma concepção antiquada - mas estou bem. Hoje você está fazendo uma entrevista comigo e eu acho maravilhoso. Mas fico esperando as pessoas gostarem do meu trabalho para me entrevistarem. É uma consequência.