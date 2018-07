Acidente após perseguição interdita via por 6h em SP A Avenida Dom Pedro I, na zona sul de São Paulo, ficou interditada por cerca de seis horas por conta de um acidente ocorrido durante uma perseguição policial. Um suspeito bateu em uma viatura da polícia e em uma árvore. De acordo com a polícia, os suspeitos tentavam invadir uma lanchonete quando foram surpreendidos e tentaram fugir. O acidente ocorreu no início da manhã e a via só foi liberada às 10h37, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os dois sentidos da via estavam bloqueados. Segundo a CET, a demora para a retirada do veículo se deu pela espera da perícia, que chegou ao local às 9h12, terminando os trabalhos às 10h12.