Acidente bloqueia Avenida do Estado em SP A pista sentido Santana/Ipiranga da Avenida do Estado segue parcialmente bloqueada, desde à 1h40 desta madrugada, junto à praça Alberto Lion, no bairro do Cambuci, região sudeste da capital paulista.Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o motorista de um caminhão carregado com bebidas perdeu o controle do veículo, que acabou tombando. A faixa da direita da avenida está interditada. Não houve feridos e por enquanto não há lentidão, em razão do horário.