Acidente bloqueia desvio na rodovia Fernão Dias Novamente foi bloqueada, devido a acidente, a Avenida Coronel Sezefredo Fagundes, via que vem sendo utilizada como alternativa para o bloqueio existente no quilômetro 79 da Rodovia Fernão Dias, no limite entre o Tremembé, zona norte de São Paulo, e a cidade de Mairiporã. Até as 5 horas desta quinta-feira, 22, não havia previsão de liberação. O motorista deve evitar a região.