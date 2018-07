Acidente bloqueia duas faixas na Marginal do Pinheiros Depois de uma manhã complicada na Marginal do Tietê por causa de um acidente, o motorista agora enfrenta, pelo mesmo motivo, problemas na Marginal do Pinheiros. Uma colisão envolvendo três carros e um caminhão na pista expressa, no sentido Castelo Branco, entre a Rua Américo Brasiliense e Rua Quintana, deixou três pessoas feridas no início desta tarde. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), duas faixas da direita estão interditadas.