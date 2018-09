Acidente bloqueia e congestiona Radial Leste A pista sentido bairro-centro da Radial Leste está congestionada desde as proximidades da estação Tatuapé do Metrô até o Viaduto Aricanduva, na zona leste da cidade, em razão de um acidente envolvendo um ônibus, uma moto e três veículos de passeio. Um dos carros, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), acabou capotando e ocupa a faixa exclusiva para ônibus perto da estação Tatuapé. Das cinco faixas de rolamento existentes naquele trecho, três estão bloqueadas, o que causa o congestionamento. Não se sabe ainda quantas pessoas ficaram feridas no acidente, mas uma delas é o motoqueiro.