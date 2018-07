Acidente bloqueia Fernão Dias perto de Guarulhos A pista sentido MG-SP da Rodovia Fernão Dias está parcialmente bloqueada desde as 15h45 na altura do quilômetro 73, na divisa entre o bairro do Tremembé, na zona norte da capital, e as cidades de Mairiporã e Guarulhos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um veículo de passeio capotou e um dos ocupantes do carro ficou gravemente ferido. Uma faixa segue bloqueada. A lentidão já chega a quase um quilômetro. A pista estava seca no momento do acidente.