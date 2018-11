Acidente bloqueia parte da pista da Fernão Dias sentido São Paulo

SÃO PAULO - Meia pista e o acostamento do sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias estão bloqueados na altura do quilômetro 73, em Mairiporã, na Grande São Paulo, em razão do capotamento de um veículo de passeio. Às 12h30 deste domingo, o congestionamento era de dois quilômetros.

Já na Rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral, o excesso de veículos que se dirigem à Baixada Santista causava, às 12h30, vários pontos de lentidão, segundo a concessionária Ecovias.

O tráfego era ruim entre os quilômetros 33, após o pedágio, em São Bernardo do Campo, e 40, trecho inicial da serra. Os trechos entre os quilômetros 50 e 53, onde há túneis, e entre os quilômetros 63 e 67, em São Vicente, também registram focos de lentidão em razão dos semáforos.

A melhor opção para quem quer descer a serra são as pistas da via Anchieta, que apresentam boas condições de tráfego.